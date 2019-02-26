Описание товара

Утягивающий корсет Sculpting Clothes с лямками Инновации коснулись сегодня женского корректирующего белья. Новый фитнес-корсет Sculpting Clothes сделан из латекса, который провоцирует работу мышц, выделятся довольно большое количество тепла, в результате в проблемных зонах улучшается кровообращение. Тело потеет без каких либо усилий с вашей стороны, ускоряется метаболизм в таких зонах, причем лишняя влага отводится благодаря качеству натурального материала, из которого создан моделирующий талию корсет. Вы как будто живете двойной жизнью ― тело худеет само, а вы продолжаете работать, веселиться, отдыхать.Характеристики:состав: латексразмеры: L \ XL 2XL \ 3XLцвет: синий, красный, черныйВысокое качество .