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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.02.2019
              770

              Утягивающий корсет Sculpting Clothes с лямками

              Телефон
              +79374457831
              Продавец
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              Описание товара
              Утягивающий корсет Sculpting Clothes с лямками Инновации коснулись сегодня женского корректирующего белья. Новый фитнес-корсет Sculpting Clothes сделан из латекса, который провоцирует работу мышц, выделятся довольно большое количество тепла, в результате в проблемных зонах улучшается кровообращение. Тело потеет без каких либо усилий с вашей стороны, ускоряется метаболизм в таких зонах, причем лишняя влага отводится благодаря качеству натурального материала, из которого создан моделирующий талию корсет. Вы как будто живете двойной жизнью ― тело худеет само, а вы продолжаете работать, веселиться, отдыхать.Характеристики:состав: латексразмеры: L \ XL 2XL \ 3XLцвет: синий, красный, черныйВысокое качество .
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