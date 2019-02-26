Куртка мужская Охрана зимняя кмф серый вихрь

Описание товара

Куртка с застежкой на молнию и кнопки, меховым воротником, утепленным капюшоном. На куртке накладные объемные карманы, внутренний карман для документов, погоны на кнопках. Нижние карманы утеплены. Объем куртки регулируется по линии талии.