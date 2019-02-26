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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.02.2019
              3 400

              Термобельё JahtiJakt Snow Camo

              Телефон
              +79374457831
              Продавец
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              Описание товара
              Товар продаётся в розницу и оптом на сумму 10 000 рублей в любом наборе.  Термобельё  JahtiJakt Snow Camo. Эта модель пользуется большой популярностью среди охотников. При разработке термобелья были реализованы современные технологии, сделав его максимально комфортным при использовании в любых погодных условиях. Благодаря использованию материала Micro DRY белье отлично отводит избыток влаги во внешние слои экипировки, моментально высыхает и обладает хорошей паропроницаемостью. Оно согревает и обеспечивает комфортные условия, как во время дождя, так и при сильных морозах. Для максимального эффекта белье рекомендуется использовать с флисовой одеждой, вторым слоем термобелья или охотничьими костюмами JahtiJakt. Термобелье Snow Camo имеет белую камуфляжную расцветку и полностью блокирует распространение человеческого запаха благодаря использованию технологии Scentech. Комплект белья очень эластичный, хорошо облегает тело, оставляет полную свободу движений и не теряет свою форму при многочисленных стирках.
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