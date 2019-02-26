Описание товара

Товар продаётся в розницу и оптом на сумму 10 000 рублей в любом наборе. Термобельё JahtiJakt Snow Camo. Эта модель пользуется большой популярностью среди охотников. При разработке термобелья были реализованы современные технологии, сделав его максимально комфортным при использовании в любых погодных условиях. Благодаря использованию материала Micro DRY белье отлично отводит избыток влаги во внешние слои экипировки, моментально высыхает и обладает хорошей паропроницаемостью. Оно согревает и обеспечивает комфортные условия, как во время дождя, так и при сильных морозах. Для максимального эффекта белье рекомендуется использовать с флисовой одеждой, вторым слоем термобелья или охотничьими костюмами JahtiJakt. Термобелье Snow Camo имеет белую камуфляжную расцветку и полностью блокирует распространение человеческого запаха благодаря использованию технологии Scentech. Комплект белья очень эластичный, хорошо облегает тело, оставляет полную свободу движений и не теряет свою форму при многочисленных стирках.