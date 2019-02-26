Описание товара

Утягивающее белье Slimming BodysuitМечта любой представительницы слабого пола - это заветные 90х60х90! С наступлением весеннего тепла так хочется надеть облегающие платья и блузки, восхищая прохожих своей прекрасной фигурой! Стать красивой и стройной Вам поможет утягивающее белье Slimming Bodysuit, которое надежно скроет все недостатки фигуры!Этот комбидресс нежно, но очень плотно облегает фигуру, корректируя все проблемные места, но при этом не сковывая Ваши движения. Материал комбидресса особую фактуру: в проблемных зонах фигуры плотность материала более высокая в отличие от остальной поверхности. Это позволяет корректировать Ваше тело, придавая ему идеальные формы. Вы просто надеваете утягивающий комбидресс под одежду, и, как по мановению волшебной палочки, все нежелательные складочки и проблемные места исчезают! Утягивающее белье Слиммин БодиСьют специально выполнено в форме комбенизона с удлиненными шортиками. Ведь все мы знаем проблему утягивающих трусов, поясов или купальников: подтягивая нашу фигуру в одном месте, они уродуют ее в другом. Ведь это ужасно некрасиво, когда под одеждой прослеживаются границы утяжек, а над ними свисающие складки и волны. С нашим комбидрессом Вы такого избежите, ведь все проблемные места будут под контролем плотной ткани, которую не видно под одеждой даже при движении!Комбидресс Slimming Bodysuit делает живот плоским, а ягодицы подтянутыми и аппетитными! Нет больше некрасивых выпирающих складок из-под нижнего белья. С утягивающим бельем Вы станете неотразимы без изнурительных тренировок и диет. Скажите “Да!” модным платьям и обтягивающим блузкам и юбкам!Комбидресс Slimming bodysuit не имеет швов и выполнен из дышащего тонкого, но очень плотного материала, поэтому он совершенно не заметен под одеждой и не создает эффекта паровой бани!Вы не будете его замечать, а окружающие будут восхищенно смотреть Вам вслед, не в силах оторвать взгляд от идеальной фигуры! Утягивающее белье эффективно: сделает плоским живот подтянет и приподнимет ягодицыРазмеры: s-m, l-xl, xxl-xxxlуберет свисающую кожу под мышкамиприподнимет бюст, увеличивая его визуально на 1-2 размерасделает вашу спину прямой, а осанку- статной