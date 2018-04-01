Описание товара

Борная кислота, или как ее называют работники химической промышленности, ортоборная кислота имеет формулу BH3O3. Латинское название вещества – Acidum boricum – является представителем рода Acidi borici.

Представлена в виде мелких бесцветных или белых кристаллов без запаха. Кристаллы могут иметь небольшой блеск и жирность на ощупь. Для приготовления эссенций лучше использовать воду, спирт или растворы солей. Плохо ортоборная кислота растворяется в минеральных кислотах.

Применение и свойства вещества

Acidum boricum используется во многих сферах. Рассмотрим основное:

•в домашних условиях – для истребления насекомых (муравьи, тараканы);

•для изготовления и ремонта ювелирных изделий - при пайке сплавов;

•как удобрение для сельскохозяйственных культур;

•в сфере фотографии – получение кислотной среды;

•в промышленных товарах - входит в состав многих косметических и моющих средств. Так же может добавляться в цемент для огнезащиты.

•в кулинарии, как пищевую добавку Е284;

•в

химических лабораториях для приготовления различных составов;

•в медицине, как антисептик.