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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2018
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              Борная кислота

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              88314138635
              Ключевые слова:
              борка
              Продавец
              ООО ХимГарантия
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              Описание товара

              Борная кислота, или как ее называют работники химической промышленности, ортоборная кислота имеет формулу BH3O3. Латинское название вещества – Acidum boricum – является представителем рода Acidi borici.

              Представлена в виде мелких бесцветных или белых кристаллов без запаха. Кристаллы могут иметь небольшой блеск и жирность на ощупь. Для приготовления эссенций лучше использовать воду, спирт или растворы солей. Плохо ортоборная кислота растворяется в минеральных кислотах.

              Применение и свойства вещества

              Acidum boricum используется во многих сферах. Рассмотрим основное:

              •в домашних условиях – для истребления насекомых (муравьи, тараканы);

              •для изготовления и ремонта ювелирных изделий - при пайке сплавов;

              •как удобрение для сельскохозяйственных культур;

              •в сфере фотографии – получение кислотной среды;

              •в промышленных товарах - входит в состав многих косметических и моющих средств. Так же может добавляться в цемент для огнезащиты.

              •в кулинарии, как пищевую добавку Е284;

              •в

              химических лабораториях для приготовления различных составов;

              •в медицине, как антисептик.

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