Сальник винтового компрессора 45х60х10

Описание товара

http://Исключить засасывание воздуха в цилиндр или cоздать препятствие для выхода хладагента из цилиндров компрессоров дает возможность установка сальника в компрессоры. Выделяются сальники компрессоров с хлопчатобумажной и металлической набивкой