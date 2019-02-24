Сера молотая 1кг

Описание товара

Сера молотая ГОСТ 127.4-93Упаковка - 1кгПрименение.Используют молотую серу для каучуков и изделий из резины. Она выполняет роль вулканизирующего агента в резинотехнической и шинной отраслях. Не менее широко применение серы молотой и в сельском хозяйстве. Это один из важных компонентов, используемых для изготовления фунгицида и минеральных удобрений. Ее используют как в качестве подкормки домашних животных, так и для их обработки от паразитов. Применяют, как акарофунсицид, который борется с мучнистой росой и клещами. Молотой серой можно обрабатывать абсолютно все культуры. Она выполняет функции сернистой добавки в почву. С ее помощью лечат крупный рогатый скот и лошадей. Кроме того, молотая сера широко применяется и во многих других промышленных отраслях, к примеру, при производстве краски, люминофоров, волокон искусственного происхождения и прочих материалов.Безопасность.Сера горюча. Взвешенная в воздухе пыль серы пожаровзрывоопасна