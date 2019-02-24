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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.02.2019
              3 864

              Электролит щелочной калиево литиевый 14

              Телефон
              +78123193065
              Продавец
              Ализарин СПб
              0
              Описание товара
              Электролит щелочной калиево-литиевый  плотность 1,4  ТУ 2133-005-90798496-2014Цена указана за канистру 28кг ОписаниеПрозрачная жидкость на водной основе, имеющая незначительный желтый оттенок и полное отсутствие запаха. В состав данного раствора входят такие компоненты как гидрат окиси калия, гидрат окиси лития и дистиллированная вода.Его плотность составляет 1,39-1,41 г/см3, является незаменимым для полноценной работы современных аккумуляторных батарей. Технические параметры данного вещества позволяют использовать такие АКБ в местах с широким температурным диапазоном, вплоть до очень сильных холодов.Техническими стандартами допускается наличие незначительного количества осадков. Уровень плотности вещества в аккумуляторных батареях во многом зависит от его температуры. Например, еслитемпература электролита очень низкая (примерно -30 градусов по Цельсию), то его плотность должна равняться 1,26-1,28 г/см3.Поскольку он является едкой жидкостью, то при работе с ним следует придерживаться строгих правил безопасности. Попадание вещества на открытые участки кожи могут привести к их раздражению и появлению ожогов. По степени опасности для человека данное вещество относится ко второму классу. Тем не менее, он совершенно не подвержен влиянию огня, а потому является пожаробезопасным веществом.Наиболее часто электролит калиево-литиевый щелочнойиспользуется в горной и автомобильной промышленностях. Аккумуляторы, установленные на различных погрузчиках и других горнодобывающих машинах – обычное явление. То же самое касается и стандартных автомобилей.Резервуары с жидкостью (бочки или полиэтиленовые канистры)  должны храниться в закрытом помещении, без доступа к ним посторонних лиц. Осуществлять контакт с необходимо с соблюдением всех норм безопасности.
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