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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.02.2019
              200

              Квасцы алюмокалиевые

              Телефон
              +78123193065
              Продавец
              Ализарин СПб
              0
              Описание товара
              Квасцы алюмокалиевые   ЧДА Самое широкое применение получили алюмокалиевые квасцы при изготовлении дезодорантов. Некоторое время природные свойства квасцов были забыты, но сейчас возвращается интерес к натуральным косметическим средствам. Поэтому эти минералы с их способностью регулировать потоотделение, не засоряя поры, вновь стали популярны. Кроме того, что квасцы способны понизить интенсивность работы потовых желез, они избавляют от бактерий, чьи продукты деятельности и становятся источником запаха пота. Еще один неоспоримый плюс дезодоранта с алюмокалиевыми квасцами – его гипоаллергенность. Некоторые умелицы научились изготавливать дезодорант в домашних условиях, беря за основу алюмокалиевые квасцы. Вот как выглядит рецепт такого дезодоранта.Ингредиенты:100 грамм порошкообразных алюмокалиевых квасцов
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