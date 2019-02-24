Описание товара

Квасцы алюмокалиевые ЧДА Самое широкое применение получили алюмокалиевые квасцы при изготовлении дезодорантов. Некоторое время природные свойства квасцов были забыты, но сейчас возвращается интерес к натуральным косметическим средствам. Поэтому эти минералы с их способностью регулировать потоотделение, не засоряя поры, вновь стали популярны. Кроме того, что квасцы способны понизить интенсивность работы потовых желез, они избавляют от бактерий, чьи продукты деятельности и становятся источником запаха пота. Еще один неоспоримый плюс дезодоранта с алюмокалиевыми квасцами – его гипоаллергенность. Некоторые умелицы научились изготавливать дезодорант в домашних условиях, беря за основу алюмокалиевые квасцы. Вот как выглядит рецепт такого дезодоранта.Ингредиенты:100 грамм порошкообразных алюмокалиевых квасцов