Силикагель в хб мешочках по 0,1кг

Описание товара

Силикагель КСМГ ГОСТ-3956-76 в х/б мешочках по 100гр, возможна фасовка в мешочки большего объема, звоните, заказывайте, сделаем. Цена указана за мешочек с силикагелем объемом 100гр.Так же продаем силикагель в большой упаковке - 35кг, (полипропиленовый мешок)ПолучениеТехнический силикагель представляет собой высушенный гель кремниевой кислоты пористого строения с сильно развитой внутренней поверхностью. Технический силикагель получают взаимодействием раствора силиката натрия с серной кислотой или сернокислым алюминием, содержащим свободную серную кислоту, с последующей промывкой и сушкой образовавшегося продукта. ПрименениеТехнический силикагель применяют в качестве адсорбента для осушки и очистки воздуха и других газов или паров, для сушки и осветления некоторых жидкостей, в качестве носителя для катализаторов, для других целей и для экспорта. В зависимости от формы зерен технический силикагель выпускают гранулированным и кусковым, а в зависимости от пористости структуры (радиуса пор, удельного объема и удельной поверхности пор) - мелкопористым и крупнопористым. Гранулированный мелкопористый силикагель выпускают двух марок:КСМГ - крупный,ШСМГ - шихта.Гранулированный крупнопористый силикагель выпускают четырех марок:КСКГ - крупный,ШСКГ - шихта,МСКГ - мелкий,АСКГ - активированный.Кусковой мелкопористый силикагель выпускают четырех марок:КСМК - крупный,ШСМК - шихта,МСМК - мелкий,АСМК - активированный. Формула: x SiO2n H2O Мелкопористый силикагель выпускают с упрочняющей добавкой окиси алюминия: x SiO2y Al2O3 n H2OТребования безопасностиСиликагель пожаро- и взрывобезопасен, по степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности. УпаковкаТехнический силикагель упаковывают в специализированные мягкие контейнеры разового использования, в полиэтиленовые мешки или в полиэтиленовые мешки-вкладыши, вложенные в бумажные мешки. По согласованию с потребителем силикагель упаковывают в пяти-, шестислойные бумажные мешки. Транспортировка, хранениеТехнический силикагель транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах, предохраняющих продукт от атмосферных осадков. По железной дороге продукт транспортируют повагонными или мелкими отправками. Технический силикагель хранят в сухих, закрытых складских помещениях в упаковке изготовителя. Допускается хранение силикагеля штабелями не выше десяти рядов.