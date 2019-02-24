Описание товара

Квасцы хромокалиевые ГОСТ-4162-79 Темно-фиолетовые просвечивающие рубиново-красным цветом октаэдрические кристаллы, пл. 1,842 г/см3 (при 20,8 °С). Реактив растворим в воде (14,3% безводной соли при 15 °С). При 75 °С раствор становится зеленым, после охлаждения через несколько дней снова приобретает фиолетовую окраску.На воздухе квасцы выветриваются, покрываясь лиловым налетом. При нагревании до 100 °С, теряя часть воды, зеленеют. Полное обезвоживание достигается только при 350 °С. Нагретая выше 350 °С соль, приобретающая зеленовато-желтую окраску, теряет способность растворяться в воде.Приготовление:Хромокалиевые квасцы можно получить путем восстановления Cr6+ этиловым спиртом в присутствии серной кислоты:4K2Cr2O7 + 4C2H5OH + 16H2SO4 = 4[K2SO4·Cr2(SO4)3] + CH3COOH + CO2б + 22H2OК отфильтрованному раствору 250 г K2Cr2O7 (техн.) в 1600 мл горячей воды прибавляют 180 мл H2SO4 (пл. 1,84) и постепенно приливают (под тягой) около 150 мл 85%-ного этилового спирта. Конец реакции определяется по темно-зеленой окраске раствора и по отсутствию вспенивания при дальнейшим добавлении спирта. Раствор упаривают при пропускании воздуха до исчезновения запаха уксусной кислоты, затем приливают воды столько, чтобы раствор имел плотность 1,5 (при 70 °С) и оставляют для кристаллизации на 10-15 дней.Выделившиеся кристаллические корки размалывают, отсасывают на воронке Бюхнера и осторожно сушат на воздухе, не допуская выветривания. В маточный раствор добавляют H2SO4 (пл. 1,84, 0,5 мл кислоты на 100 мл раствора), упаривают до плотности 1,5 и кристаллизуют, как описано выше.Выход 800 г квасцов квалификации ч.Более чистый препарат получают следующим образом.Растворяют 100 г K2Cr2O7 при нагревании до 50-60 °С в 815 мл 15%-ной H2SO4. Полученный раствор постепенно вливают в 100 мл этилового спирта, налитый в чашку, погруженную в воду со льдом. Большая часть кристаллов квасцов выпадает при этом в виде кристаллической муки.Маточный раствор упаривают, добавляя 1/20 часть (по объему), HNO3 (пл. 1,40), чтобы избежать перехода препарата в зеленую модификацию и смешивают с равным объемом этилового спирта. Через сутки квасцы выкристаллизовываются