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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.02.2019
              300

              Щавелевая кислота 1кг

              Телефон
              +78123193065
              Продавец
              Ализарин СПб
              0
              Описание товара
              Описание Кислота щавелевая техническая представляет собой бесцветные кристаллы. Кислота щавелевая техническая получается окислением этиленгликоля смесью азотной и серной кислот в присутствии катализатора пятиокиси ванадия. Щавелевая кислота и её соли токсичны, ПДК в воде водоёмов хозяйств бытового пользования – 0,2 мг/л. Применение Щавелевая кислота используется: - в бытовой химии в качестве одного из основных компонентов чистящих и моющих средств - в химической промышленности при производстве различных веществ, в том числе при получении красителей и полупродуктов - в текстильном производстве в качестве текстильно-вспомогательного вещества - в кожевенном производстве в качестве протравы - в фармацевтике - в косметике применяется как активная добавка в отбеливающих кремах от веснушек. Упаковка Кислоту щавелевую техническую упаковывают в мешки полиэтиленовые
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