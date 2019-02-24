Щавелевая кислота 1кг

Описание товара

Описание Кислота щавелевая техническая представляет собой бесцветные кристаллы. Кислота щавелевая техническая получается окислением этиленгликоля смесью азотной и серной кислот в присутствии катализатора пятиокиси ванадия. Щавелевая кислота и её соли токсичны, ПДК в воде водоёмов хозяйств бытового пользования – 0,2 мг/л. Применение Щавелевая кислота используется: - в бытовой химии в качестве одного из основных компонентов чистящих и моющих средств - в химической промышленности при производстве различных веществ, в том числе при получении красителей и полупродуктов - в текстильном производстве в качестве текстильно-вспомогательного вещества - в кожевенном производстве в качестве протравы - в фармацевтике - в косметике применяется как активная добавка в отбеливающих кремах от веснушек. Упаковка Кислоту щавелевую техническую упаковывают в мешки полиэтиленовые