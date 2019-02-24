Описание товара

Тальк МТ-ГШМ ГОСТ 19284-79 в мешках по 20кг.Тальк молотый МТ-ГШМ производится согласно ГОСТу 19284-79 (Тальк для лакокрасочной и карандашной промышленности). Тальк марки МТ-ГШМ рекомендуется для производства грунтовок и шпаклевок. Тальк представляет собой метосиликат магния. Благодаря своим физико-химическим свойствам тальк является гидрофобным наполнителем и имеет повышенную атмосферостойкость, термостойкость и химическую стойкость (целиком разлагается только в плавиковой кислоте). Тальк обладает повышенными диэлектрическими и адсорбционными свойствами. Тальк марки МТ-ГШМ представлен мелкокристаллической структурой . Слабые межкристаллические связи способствуют получению наполнителя с более высокой степенью измельчения. Основным сырьем для производства молотого талька является тальк стеатитного типа. Форма частиц представлена в виде"чешуйчатой" и"блочной" формы кристаллов. Твердость по шкале Мооса равна 1. Использование молотого талька при производстве лакокрасочных и строительных материалов обусловлено его свойствами. Чешуйчатая форма частиц талька улучшает прочностные характеристики покрытий, повышает их укрывистость и способствует равномерному распределению покрытия по основанию. Гидрофобность талька и его химическая стойкость позволяют получать водонепроницаемые покрытия с улучшенными антикоррозионными свойства. Помимо лакокрасочной промышленности молотый тальк может использоваться в качестве наполнителя в резинотехнических изделиях, при производстве бумаги, пластических масс и керамики. Для этих отраслей промышленности, а так же для получения высококачественных лакокрасочных материалов и улучшенных композиций строительных смесей, мы предлагаем использовать микротальк фракционированный . Микротальк фракционированный производится с высокой химической чистоты, улучшенными цветовыми и гранулометрическими характеристиками.