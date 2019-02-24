Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 24.02.2019
              900

              Тальк МТ ГШМ ГОСТ 19284 79

              Телефон
              +78123193065
              Продавец
              Ализарин СПб
              0
              Описание товара
              Тальк МТ-ГШМ ГОСТ 19284-79 в мешках по 20кг.Тальк молотый МТ-ГШМ производится согласно ГОСТу 19284-79 (Тальк для лакокрасочной и карандашной промышленности). Тальк марки МТ-ГШМ рекомендуется для производства грунтовок и шпаклевок. Тальк представляет собой метосиликат магния. Благодаря своим физико-химическим свойствам тальк является гидрофобным наполнителем и имеет повышенную атмосферостойкость, термостойкость и химическую стойкость (целиком разлагается только в плавиковой кислоте). Тальк обладает повышенными диэлектрическими и адсорбционными свойствами. Тальк марки МТ-ГШМ представлен мелкокристаллической структурой . Слабые межкристаллические связи способствуют получению наполнителя с более высокой степенью измельчения. Основным сырьем для производства молотого талька является тальк стеатитного типа. Форма частиц представлена в виде"чешуйчатой" и"блочной" формы кристаллов. Твердость по шкале Мооса равна 1. Использование молотого талька при производстве лакокрасочных и строительных материалов обусловлено его свойствами. Чешуйчатая форма частиц талька улучшает прочностные характеристики покрытий, повышает их укрывистость и способствует равномерному распределению покрытия по основанию. Гидрофобность талька и его химическая стойкость позволяют получать водонепроницаемые покрытия с улучшенными антикоррозионными свойства. Помимо лакокрасочной промышленности молотый тальк может использоваться в качестве наполнителя в резинотехнических изделиях, при производстве бумаги, пластических масс и керамики. Для этих отраслей промышленности, а так же для получения высококачественных лакокрасочных материалов и улучшенных композиций строительных смесей, мы предлагаем использовать микротальк фракционированный . Микротальк фракционированный производится с высокой химической чистоты, улучшенными цветовыми и гранулометрическими характеристиками.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store