Перекись водорода 12кг

Описание товара

Перекись водорода ГОСТ 177-88Упаковка - канистра 12кгПерекись водорода - вещество, которое применяется в медицине и в быту. Его часто используют, например, как дезинфицирующее, а также как дезодорирующее средство. Если вещество нужно в большом количестве, то лучше заказать перекись водорода оптом.По химическим показателям перекись обладает прозрачной, немного вязкой консистенцией, обладает хорошо выраженными антисептическими свойствами. Хорошо растворяется в воде и в эфире. Вещество является сильным окислителем и энергично вступает в реакцию со многими веществами. Перекись самопроизвольно может распадаться на воду и кислород и может смешиваться с водой в любых соотношениях, которые соответствуют техническим характеристикам используемого раствора.Перекись водорода 37%, 50%, 60% чаще всего его используют как средство для отбеливания тканей в лёгкой промышленности и бумаги в бумажной промышленности, а также как катализатор. В промышленных целях лучше покупать перекись водорода оптом, при этом цена самого сырья и доставка будет дешевле для потребителя.Используется перекись водорода и в медицинских целях. Перекисью можно обрабатывать рваные раны и различные воспаления поверхности кожи, а также слизистые оболочки. Используют ее женщины в косметических целях, чаще всего для очистки, отбеливания лица, обесцвечивания волос и окрашивания.Наибольшими потребителями медицинской перекиси являются медицинские учреждения, больницы, которые оценили дезинфицирующие свойства этого вещества и широко их используют.Последние открытия в области медицины показали, что это вещество благоприятно влияет на состояние иммунной системы, кожных покровов, эти открытия возбудили с новой силой интерес к перекиси водорода, как к медицинскому препарату. Широко применяется это вещество в стоматологами для дезинфекции и как кровеостанавливающее средство.Особо популярна перекись водорода оптом для технических целей в разных отраслях промышленности. Ее используют в космической технике, полупроводниковой, электронике и радиоэлектронной промышленности. Используется перекись в качестве специального пенообразователя при производстве сильно пористых материалов, а также в производстве дезинфицирующих, а также отбеливающих веществ. Также ее используют как гидрирующий агент, как эпоксидирующий агент при процессе эпоксидирования олефинов.Нестабилизированный раствор перекиси водорода позволяет улучшить технические характеристики металлов и сплавов, поэтому его также часто используют в разных отраслях промышленности.Перекись водорода оптом закупают предприятия пищевой промышленности для обработки упаковки, а также в других отраслях промышленности для асептических целей. Потребителям нужно помнить, что перекись водорода, особенно в большой концентрации, является взрывоопасным веществом и поэтому нужно придерживаться мер противопожарной безопасности, как на производстве, так и в медицинских учреждениях.