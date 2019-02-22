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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.02.2019
              725 000

              Полуприцеп 1ПТС 11 (Лодочка)

              Телефон
              +79219638541
              Продавец
              Луга-СХТ
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              Описание товара
              грузоподъёмность 11тонн, вместимость 11,8 м³Габаритные размеры кузова верх(низ)  4900(4100)х2200х1250Кузов цельносварной из листа 3 ммВывоз жидких и сыпучих грузов (кузов ковшового типа), усиленная рама кузова, двухтрубная гидравлика подъёма кузова, разгрузка назад, управление из кабины трактора, шасси – рессорный балансир (рессоры КАМАЗ),  диски колес разборные усиленные, резина 16,5/70-18 КФ-97, тормоза на 4 колеса пневматические от трактора, электрооборудование 12В от трактораОсь производства «Луга СХТ»
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