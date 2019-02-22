Полуприцеп 1ПТС 11 (Лодочка)

Описание товара

грузоподъёмность 11тонн, вместимость 11,8 м³Габаритные размеры кузова верх(низ) 4900(4100)х2200х1250Кузов цельносварной из листа 3 ммВывоз жидких и сыпучих грузов (кузов ковшового типа), усиленная рама кузова, двухтрубная гидравлика подъёма кузова, разгрузка назад, управление из кабины трактора, шасси – рессорный балансир (рессоры КАМАЗ), диски колес разборные усиленные, резина 16,5/70-18 КФ-97, тормоза на 4 колеса пневматические от трактора, электрооборудование 12В от трактораОсь производства «Луга СХТ»