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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.02.2019
              825 000

              Полуприцеп 1 ПТС 14

              Телефон
              +79219638541
              Продавец
              Луга-СХТ
              0
              Описание товара
              Полуприцеп тракторный самосвальный 1 ПТС - 14Для улучшения производительности сельскохозяйственных предприятий тракторам необходимы дополнительные устройства для перевозки грузов, такой как ПТС-полуприцеп. Купить средство для перевозки и разгрузки различных материалов по ценам от производителя можно в компании"Луга-СХТ". Полуприцеп тракторный самосвальный 1 ПТС-14 широко используется для перевозки зерновых, овощей, фруктов, а также удобрений и различной силосной продукции.В зависимости от типа перевозимой продукции, полуприцеп тракторный может быть дополнительно оборудован тентом или другим укрывным материалом для защиты груза от негативных погодных условий, а также выветривания. По сравнению с другими моделями полуприцепов, полуприцеп 1 ПТС-14 обладает несколькими преимуществами:возможность для перевозки грузов, массой до 14 тоннвозможность для разгрузки продукции как сзади, так и по сторонамвозможность для быстрой агрегации в составе тракторного поезда любой протяжённостиналичие съёмных бортов, что даёт возможность значительно увеличить вместимость кузоваувеличенные возможности поворотного круга, что существенно увеличивает манёвренность полуприцепаналичие выгрузного шнека с гидроприводом, что даёт возможность увеличить скорость погрузки/разгрузки продукцииЕсли вам необходимо купить полуприцеп тракторный самосвальный 1 ПТС-14, обращайтесь в компанию"Луга-СХТ". Всем своим клиентам мы всегда готовы предложить товары собственного производства по наиболее выгодной стоимости. Собственная мощная производственная база и качественные комплектующие дают нам возможность изготавливать качественную и функциональную продукцию. По желанию покупателя, мы готовы обеспечить доставку полуприцепа в любой регион Северо-Западного федерального округа в максимально короткие сроки.
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