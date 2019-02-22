Описание товара

Прицеп 2 ПТС-6 тракторныйЧтобы перевезти на дальние расстояния продукты сельскохозяйственной деятельности или строительные материалы, используется прицеп тракторный 2ПТС-6. Купить дополнительное оборудование для трактора по цене от производителя можно в компании"Луга-СХТ". Купить прицеп 2ПТС-6 можно и для перевозки строительных материалов, кроме булыжника и скальных пород. Наши товары могут эксплуатироваться в любых погодных и климатических условиях и обладают большими функциональными возможностями.При необходимости, работники сельского хозяйства или строительных предприятий могут дополнительно оснастить прицеп сетчатыми или цельнометаллическим надставными бортами. Они предоставляют возможность существенно увеличить вместимость кузова и тем самым, увеличить производительность производства или выполнение посевных работ. Уникальные особенности конструкции кузова позволяют проводить разгрузку перевозимого материала на три стороны — сзади, слева и справа.Прицеп тракторный 2ПТС-6 сохраняет все свои эксплуатационные характеристики при эксплуатации как на обычных асфальтированных, так и на грунтовых дорогах. Прицеп можно использовать на стройке или в сельском хозяйстве в самых суровых погодных и климатических условиях — прицеп может работать в диапазоне температур от минус 40°C до плюс 40°C. Для работы с прицепом трактору необходима раздельно-агрегатная гидросистема, а также пневматическая тормозная система.Если вам необходимо купить прицеп 2ПТС-6 по цене от производителя, обращайтесь в компанию"Луга-СХТ". Собственная мощная производственная база позволяет нам выпускать качественные товары, цена которых соответствует финансовым возможностям всех заказчиков. По желанию покупателя, мы готовы обеспечить доставку полуприцепа в любой регион Северо-Западного федерального округа в максимально короткие сроки.Информация для тех, кто приобрел дешевый прицеп на импортных осях: Производим замену импортных осей на оси собственного производства, усиливаем раму