Описание товара

Полуприцеп тракторный 1 птс-11 ЛодочкаНа различных сельскохозяйственных предприятиях часто возникает необходимость в перевозке сыпучих или жидких грузов — зерновых, удобрения и т. д. Лучше всего с этой задачей справляется полуприцеп 1 ПТС-11 (Лодочка). Купить изделие напрямую от производителя можно в компании"Луга-СХТ". Благодаря собственной мощной производственной базе, мы можем изготавливать прицепы и полуприцепы с полным соблюдением всех стандартов качества и технических норм.Полуприцеп-лодочка получил широкое распространение для транспортировки грузов на различных сельскохозяйственных предприятиях благодаря своим великолепным техническим и эксплуатационным характеристикам, в том числе:максимальная грузоподъёмность — более 11 тоннулучшенный функционал шасси, существенно повышающий проходимость прицепаусовершенствованный функционал подъёма кузова, облегчающий разгрузку товаровусиленная прочностная конструкция кузова с использованием листовой стали толщиной 3 ммУправление за погрузкой/разгрузкой продукции осуществляется непосредственно из кабины трактора. Полуприцеп ПТС оснащён собственной системой торможения, что значительно облегчает его эксплуатацию, а также повышает производительность сельскохозяйственных работ. Прицепу-лодочка на страшны неблагоприятные погодно-климатические условия или неудовлетворительное качество дорожного полотна — прицеп 1 ПТС-11 обладает одинаково высокой проходимостью как по автотрассам, так и по просёлочным или грунтовым дорогам.Если вам необходим полуприцеп 1 ПТС-11 (Лодочка) для повышения производительности предприятия, обращайтесь в компанию"Луга-СХТ". Все наши изделия изготовлены с использованием исключительно российских деталей и комплектующих. На все изделия предоставляется гарантия от производителя.Грузоподъёмность 11 тоннВместимость 11,8 м³Габаритные размеры кузова верх(низ) 4900(4100)х2200х1250Кузов цельносварной из листа 3 ммДиски колес разборные усиленные ЧКПЗРезина 16,5/70-18 КФ-97Тормоза на 4 колеса пневматические от трактораЭлектрооборудование 12В от трактора. Ось производства «Луга СХТ», 100% отечественные запчасти, гарантия производителя