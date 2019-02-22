Описание товара

Полуприцеп 1ПТС-6 тракторныйВ осенний период уборки опавших листьев трудно найти более надёжное и функциональное устройство для перевозки мусора чем полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-6. Его также можно использовать для транспортировки различной сельскохозяйственной продукции, строительных материалов, а также штучных и легковесных товаров. Полуприцеп 1ПТС-6 сохраняет все свои технические и эксплуатационные характеристики при работе в любых погодных и климатических условиях.Благодаря уникальной конструкции шасси (они представляют собой единую сварную конструкцию), полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-6 обладает высокой проходимостью практически в любых условиях — его можно использовать как на обычных асфальтированных дорогах, так и на грунтовых путях. Полуприцеп тракторный 1ПТС-6 идеально подходит для перевозки грузов в том числе и в полевых условиях. Тормоза с автоматическим пневматическим приводам способствует надёжной эксплуатации полуприцепа.Механизм погрузки/разгрузки грузов работает за счёт тракторной гидросистемы. Составными частями погрузочного механизма являются: гидроцилиндры, разрывная полумуфта, кран ограничения подъёма и опускания кузова, трубопроводы, и шланги высокого давления. Если необходимо провести плановое или срочное техническое обслуживание полуприцепа, кузов оборудован специальной стойкой, ограничивающей подъём кузова.Если вам необходимо купить полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-6 для удовлетворения производственных и промышленных потребностей, обратитесь в компанию"Луга-СХТ". Мы изготавливаем прицепы с использованием качественных материалов и функционального оборудования. Таким образом, мы всегда готовы предложить своим покупателям качественные товары по приемлемой стоимости.Грузоподъемность 7,5 т. Вместимость – 9,7 м³ (14,8 м³ с дополнительными бортами).Для перевозки сыпучих грузовГабаритные размеры кузова: 4000 х 2200 х 1100 (мм), разгрузка назад, гидроцилиндр КАМАЗ 452802-8603010 (15 тонн)Угол подъема кузова 67°, Кузов цельносварной из листа 3 мм, усиленная рама кузоваТехнические характеристики:диски колес разборные усиленные ЧКПЗрезина 16,5/70-18 КФ-97тормоза на 4 колеса пневматические (от трактора)электрооборудование от трактораШасси – рессорный балансир (рессоры КАМАЗ) Дополнительные борта из листа 1,5 мм высотой 1150 ммЗадний борт 2150 ммОсь производства «Луга СХТ»