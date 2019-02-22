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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.02.2019
              1 132 000

              Полуприцеп ПТС 20

              Телефон
              +79219638541
              Продавец
              Луга-СХТ
              0
              Описание товара
              Тракторный полуприцеп ПТС 20 тоннЕсли для удовлетворения промышленных, производственных и сельскохозяйственных потребностей вам не хватает единиц спецтехники или транспортных средств, значит, пришло время купить тракторный полуприцеп, предназначенный для доставки грузов любых типов на различные расстояния. В зависимости от условий эксплуатации, а также типа перевозимого груза, полуприцеп ПТС-20 можно с одинаковой эффективностью использовать для перевозки зерновых, овощей, фруктов, а также силоса или соломы.Найти полуприцеп ПТС-20 в свободной продаже — непростая задача даже для искушённых покупателей. Кроме того, стоимость полуприцепов может быть слишком высокой, особенно для молодых предприятий, не имеющих стабильного материального и финансового положения. Если вы хотите купить тракторный полуприцеп недорого, обращайтесь в компанию"Луга-СХТ". Мы занимаемся собственным производством прицепов и полуприцепов, поэтому можем предложить всем своим покупателям качественные товары по выгодной цене.По сравнению с предыдущими моделями полуприцепов, ПТС-20 оснащён специальными бортами с усиленной конструкцией запорного устройства. Благодаря великолепной герметичности, полуприцеп ПТС-20 способствует сохранности груза даже при условии сильной тряски. Кроме того, он с одинаковой эффективностью подходит для перевозки сыпучих грузов и строительных материалов. Также полуприцеп ПТС-20 может быть оснащён дополнительным шнеком-перегрузчиком для транспортировки минеральных удобрений.Если вы ищите место, в котором можно купить тракторный полуприцеп на наиболее выгодных условиях, обращайтесь в нашу компанию. Прежде чем оформить заказ и совершить покупку, необходимо убедиться, что полуприцеп ПТС-20 соответствует всем техническим и эксплуатационным характеристикам и пригоден для использования в конкретной области промышленности или сельского хозяйства.
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