Описание товара

Полуприцеп 1ПТС-6"лодочка"Наиболее распространённым и актуальным дополнительным оборудованием для транспортировки различных продуктов сельского хозяйства является ПТС-полуприцеп. Купить функциональную платформу для увеличения производительности сельскохозяйственного предприятия можно в компании"Луга-СХТ". Мы занимаемся собственным изготовлением тракторных прицепов, поэтому можем гарантировать всем своим покупателям качественную продукцию по приемлемой стоимости.Полуприцеп 1ПТС-6 превосходно справляется с перевозкой грузов как по асфальтированным, так и по грунтовым дорогам. Благодаря уникальной форме кузова в виде «лодочки», из прицепа исключается падение любых грузов — зерновых, строительных материалов и т. д. Для увеличения функциональных возможностей, полуприцеп ПТС-6 оснащён функциональным опрокидывателем кузова с гидравлическим приводом. Благодаря этому, разгрузка перевозимой продукции возможна как назад, так и по сторонам.При необходимости, владелец трактора может самостоятельно изменить вместимость кузова, оснастив борта специальным навесным сетчатым съёмником. Кроме того, полуприцеп 1ПТС-6 также оснащён специальной передней опорой, что существенно упрощает агрегатирование с тракторами. Широкие функциональные возможности полуприцепа ПТС-6 дают возможность использовать его не только в сельском хозяйстве, но и в различных отраслях промышленности и производства.Если вам необходимо существенно улучшить функциональные возможности трактора, компания"Луга-СХТ" готова предложить вам ПТС-полуприцеп. Купить нашу разработку по цене от производителя можно прямо в режиме онлайн. По желанию покупателя, мы готовы обеспечить доставку полуприцепа в любой регион Северо-Западного федерального округа в максимально короткие сроки.Технические характеристики:Грузоподъёмность – 6 тВместимость – 7 м3Габаритные размеры кузова верх(низ) : 2800(2500)х1960(1150)х1250Кузов цельносварной (ковшового типа) из листа 3 мм, усилен швеллером №10.Усиленная рама (сваренные швеллера №12)Разгрузка назад, управление из кабины трактора, угол подъема 90°Двухтрубная гидравлика подъёма кузоваСъёмная ось производства ЗАО «Луга СХТ»Диски колес разборные усиленныеРезина широкопрофильная 16,5/70-18 КФ-97Одноконтурная пневматическая тормозная система на два колеса (от трактора)Электрооборудование 12 В от трактора.Окраска эмаль МЛ-111 поверх коррозионностойкого грунта МЛ-ГФ-119