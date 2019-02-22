Описание товара

Прицеп тракторный 2 ПТС - 6,5 тПрицеп тракторный 2ПТС-6 ,5 используется на различных промышленных, производственных и сельскохозяйственных предприятиях для доставки грузов различного назначения на дальние расстояния. Существует не так много интернет-магазинов и предприятий, которые готовы предложить своим клиентам качественный и функциональный тракторный прицеп. Купить в Санкт-Петербурге средство для перевозки грузов по цене от производителя можно в компании"Луга-СХТ".Благодаря уникальному строению шасси, прицеп тракторный 2ПТС-6 ,5 можно с одинаковой эффективностью использовать для доставки грузов на различные расстояния как по асфальтированным, так и по просёлочным и грунтовым дорогам. Кроме того, прицеп исправно выполняет свои функции по доставке грузов даже в экстремальных или полевых условиях. Благодаря удобной системе разгрузки — с трёх сторон (сзади, слева и справа), прицеп тракторный 2ПТС-6 ,5 способствует увеличению производительности сельскохозяйственных или других вдов работ.Для увеличения грузоподъёмности и массы перевозимого груза, прицеп тракторный 2ПТС-6 ,5 можно оборудовать специальными дополнительными надставными бортами. В зависимости от материала и технологии изготовления, надставные борта могут быть сетчатыми или цельнометаллическими. Прицеп тракторный 2ПТС-6 ,5 не вызывает трудностей при эксплуатации и не требует специального обслуживания.Необходимые тракторные прицепы для удовлетворения сельскохозяйственных или производственных потребностей вы сможете найти в нашей компании. Мы располагаем собственной мощной производственной базой, поэтому готовы предложить всем своим покупателям качественные тракторный прицеп. Купить в Санкт-Петербурге средство для перевозки грузов можно прямо в режиме онлайн.Ось производства «Луга СХТ»Цена прицепа с двойным бортом Н=870 мм: 530 000 руб.Цена прицепа 1 борт Н=550 мм: 495 000 руб.Дополнительные борта из листа 1,5мм Н=1200 - 41500 рублей