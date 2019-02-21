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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.02.2019
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              Металлоконструкции для ЛЭП

              Телефон
              +7(8442)356225
              Продавец
              ООО ЭТС
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              Описание товара

              ООО ЭТС реализует металлоконструкции для ЛЭП до 10 кВ в широком ассортименте - готовы поставить любую продукцию под Ваши потребности. В наличии на нашем складе в Волгограде:

              Траверсы ТМ

              Траверсы ТН

              Траверсы для ВЛ до 10 кВ

              Надставки ТС

              Кронштейны

              Оголовки и накладки ОГ

              Хомуты Х

              и другая продукция

              Доставляем по Волгограду своим транспортом, в другие города через транспортные компании. Предлагаем выгодные условия и цены юридическим и физическим лицам, помогаем выбрать оптимальный вариант изделий.

              По чертежам заказчика готовы изготовить нестандартные металлоконструкции для ЛЭП. Обращайтесь!

              http://www.etm-volga.ru/production/metallokonstruktsii-lep/

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