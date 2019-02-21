Описание товара

ООО ЭТС реализует металлоконструкции для ЛЭП до 10 кВ в широком ассортименте - готовы поставить любую продукцию под Ваши потребности. В наличии на нашем складе в Волгограде:

Траверсы ТМ

Траверсы ТН

Траверсы для ВЛ до 10 кВ

Надставки ТС

Кронштейны

Оголовки и накладки ОГ

Хомуты Х

и другая продукция

Доставляем по Волгограду своим транспортом, в другие города через транспортные компании. Предлагаем выгодные условия и цены юридическим и физическим лицам, помогаем выбрать оптимальный вариант изделий.

По чертежам заказчика готовы изготовить нестандартные металлоконструкции для ЛЭП. Обращайтесь!

http://www.etm-volga.ru/production/metallokonstruktsii-lep/

