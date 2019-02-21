ООО ЭТС реализует металлоконструкции для ЛЭП до 10 кВ в широком ассортименте - готовы поставить любую продукцию под Ваши потребности. В наличии на нашем складе в Волгограде:
Траверсы ТМ
Траверсы ТН
Траверсы для ВЛ до 10 кВ
Надставки ТС
Кронштейны
Оголовки и накладки ОГ
Хомуты Х
и другая продукция
Доставляем по Волгограду своим транспортом, в другие города через транспортные компании. Предлагаем выгодные условия и цены юридическим и физическим лицам, помогаем выбрать оптимальный вариант изделий.
По чертежам заказчика готовы изготовить нестандартные металлоконструкции для ЛЭП. Обращайтесь!