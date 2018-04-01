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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2018
              70

              Сульфаминовая кислота

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              88314138635
              Ключевые слова:
              кислота
              Продавец
              ООО ХимГарантия
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              Описание товара

              Сульфаминовая кислота применяется • для очистки промышленных аппаратов и оборудования (входит в состав антинакипинов), • в химической промышленности, для введения групп SO3H и NHSO3H в органические соединения, • в текстильной промышленности, • в качестве стандартного вещества в ацидиметрии, для определения нитрит-ионов, • в качестве чистящего, моющего и дезинфицирующего средства в пищевой и молочной промышленности (при санитарной обработке оборудования для удаления карбонатных отложений, молочного, пивного или винного камня) и др.

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