Описание товара

Сульфаминовая кислота применяется • для очистки промышленных аппаратов и оборудования (входит в состав антинакипинов), • в химической промышленности, для введения групп SO3H и NHSO3H в органические соединения, • в текстильной промышленности, • в качестве стандартного вещества в ацидиметрии, для определения нитрит-ионов, • в качестве чистящего, моющего и дезинфицирующего средства в пищевой и молочной промышленности (при санитарной обработке оборудования для удаления карбонатных отложений, молочного, пивного или винного камня) и др.