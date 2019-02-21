ПМЖ 25 4К 11

Описание товара

Патронный мембранный фильтр ПМЖ 2,5-4К-11Фильтры патронные керамические под давлением ПМЖ предназначены для сгустительного и осветительного фильтрования суспензий под давлением.Фильтры обладают развитой фильтрующей площадью поверхности фильтрования и обеспечивают высокую чистоту фильтрата. Низкая стоимость обслуживания, высокая экономичность гарантируют оптимальное применение патронных фильтров и делают их незаменимыми во многих отраслях промышленности.Фильтр складского хранения, в эксплуатации не был, комплектный, после ревизии, с нашей гарантией.Стоимость за полный комплект с НДС, возможен торг.