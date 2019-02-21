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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.02.2019
              750 000

              ПМЖ 25 4К 11

              Телефон
              +74991887580
              Продавец
              Энергомашкомплект
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              Описание товара
              Патронный мембранный фильтр ПМЖ 2,5-4К-11Фильтры патронные керамические под давлением ПМЖ предназначены для сгустительного и осветительного фильтрования суспензий под давлением.Фильтры обладают развитой фильтрующей площадью поверхности фильтрования и обеспечивают высокую чистоту фильтрата. Низкая стоимость обслуживания, высокая экономичность гарантируют оптимальное применение патронных фильтров и делают их незаменимыми во многих отраслях промышленности.Фильтр  складского хранения, в эксплуатации не был, комплектный, после ревизии, с нашей гарантией.Стоимость за полный комплект с НДС, возможен торг.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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