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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.02.2019
              20 000 000

              К 345 92 1 (без газоохладителей)

              Телефон
              +74991887580
              Продавец
              Энергомашкомплект
              0
              Описание товара
              Компрессор К-345-92-1 (без газоохладителей)Компрессор складского хранения, в эксплуатации не был. Стоимость за  комплект (без автоматики, без э/дв. ) с НДС, возможен торг.
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