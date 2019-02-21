Емкостное оборудование к СЭУ 40

Описание товара

Установка электролизная СЭУ-40 из МосквыЭлектролизер представляет собой горизонтальный, работающий под давлением аппарат, собранный из одинаковых электродов и диафрагменных рам, разделенных между собой паронитовыми прокладками.Определенное количество элементов собирается в пакет и зажимается между концевыми плитами, стягиваемыми приспособлениями.Электрический ток подводится к концевым плитам, работающим как монополярные электроды. Все электроды разделены между собой диафрагмами, закрепленными на диафрагменных рамах. Диафрагмы разделяют получаемые водород и кислород. В полях электродов, диафрагменных рам и прокладок имеются отверстия, образующие при сборке каналы для отвода получаемых газов и возврата унесенного с газами электролита.Складского хранения, в эксплуатации не было, с нашей гарантией. По цене, наличию и прочим вопросам обращаться по телефону или эл. почте.