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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.02.2019
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              приборы поиска ВОП

              Телефон
              +7(812)6076802
              Ключевые слова:
              очистка, от, воп, миноискатель
              Продавец
              Очистка от ВОП - Центр комплексной безопасности и мониторинга чрезвычайных ситуаций
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              Описание товара

              С учетом полученного богатейшего опыта в России отработаны технологии выполнения задач по разминированию и очистки местности от взрывоопасных предметов, которые непрерывно совершенствуются с учетом развития средств разминирования. Материальной основой процесса разминирования, является широкий спектр отечественных приборов поиска мин и их обезвреживания (уничтожения), по своим техническим параметрам они не только не уступают западным аналогам, но и в ряде случаев превосходят их, что обеспечивает качество выполнения работ, соответствующее международным требованиям ООН к гуманитарному разминированию.

              Наша компания предлагает такие отечественные приборы профессионального уровня.

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