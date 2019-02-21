приборы поиска ВОП

Описание товара

С учетом полученного богатейшего опыта в России отработаны технологии выполнения задач по разминированию и очистки местности от взрывоопасных предметов, которые непрерывно совершенствуются с учетом развития средств разминирования. Материальной основой процесса разминирования, является широкий спектр отечественных приборов поиска мин и их обезвреживания (уничтожения), по своим техническим параметрам они не только не уступают западным аналогам, но и в ряде случаев превосходят их, что обеспечивает качество выполнения работ, соответствующее международным требованиям ООН к гуманитарному разминированию.

Наша компания предлагает такие отечественные приборы профессионального уровня.