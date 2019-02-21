Шнур отделочный Сороконожка золото и серебро 6мм

Описание товара

Шнур отделочныйШнуры имеют спиралеобразное расположение нитей, могут быть выработаны в виде плоской трубки или трубки с сердцевиной из хлопчатобумажной пряжи или резиновых нитей, оплетенной шелковыми нитями или хлопчатобумажной пряжей.Помимо плетеных бывают витые шнуры, состоящие из свитых вместе оплетенных прядей, и крученые.Шнуры подразделяют на декоративно-отделочные, прикладные и одежно-вспомогательные.Декоративно-отделочные шнурыЭти шнуры служат для отделки швейных и трикотажных изделий, головных уборов, обуви.