Бинт эластичный компрессионный (медицинский) ширина 80 мм длина 1 метр

Описание товара

Эластичный бинт Клинская фабрика производит и продает на протяжении 30 лет. Техническое испытание медицинских эластичных бинтов проводилось в институте хирургии им. А.В. Вишневского. По результатам испытаний бинты были допущены к серийному производству и рекомендованы для профилактики и лечения растяжений связок, варикозного расширения вен, хронических тромбофлебитов, травматических отеков. На бинты имеется Декларация о соответствии и Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, разрешающее производство, продажу и применение изделия.Назначение бинта эластичного медицинскогоДанный вид бинтов предназначен для проведения терапии по лечению варикозного расширения вен, для обеспечения нормальной циркуляции крови (то есть профилактики тромбоэмболических осложнений), а также в травматологии - для наложения на поврежденный участок эластичной повязки, которая ускоряет процесс заживления. В зависимости от потребностей применяются бинты различной степени растяжимости (от слабой до высокой).Купить эластичный бинт это только пол дела, необходимо знать как его правильно использовать!5 правил использования медицинского эластичного бинтаНачинать процедуру бинтования лучше всего с утра