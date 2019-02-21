Лента ритуальная 35 мм

Описание товара

Ритуальная лента изготавливается Клинской фабрикой в различных вариациях плетения нитей и дизайнах.Традиционный цвет ритуальной ленты – черный. Это основной цвет траура в европейской традиции, в том числе в России. Иногда используются красный, бордовый и белый цвета.Ленту изготавливаем из прочного, устойчивого к капризам погоды материала, который долго сохраняет форму и не намокает. Для усиления эффекта долговечности применяется нить стойкого крашения, которая не выгорает на солнце и не выцветает под воздействием атмосферных осадков.