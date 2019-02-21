Лента шляпная черная 19 мм

Описание товара

Шляпная лентаУ нас Вы можете купить ленты для отделки и декорирования, необходимые как в повседневной жизни, так и для осуществления пошивочной деятельности крупных предприятий и швейных мастерских. Также предлагаем приобрести ленты оптом владельцам предприятий, специализирующихся на продаже товаров для шитья. Наша компания осуществляет доставку приобретенных изделий во все регионы страны. По вопросам сотрудничества обращайтесь к специалистам нашей компании.Ширина, ммАртикулЦена за 1 метр с НДС, руб. (черный цвет)19С515Г72,7029С516Г73,10