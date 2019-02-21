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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.02.2019
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              Лента эластичная 30 мм Белая

              Телефон
              +74962425779
              Продавец
              Клинское производственное текстильно-галантерейное объединение
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              Описание товара
              Эластичная лента – функциональная конструкция, в отличие от обыкновенной тканой ленты,  обладающая способностью растяжения. Технология производства заключается в многослойном переплетении латексной и полиэфирной нитей, благодаря которому сила натяжения в любой точке эластичной ленты одинакова. Обеспечивается плавное и равномерное растягивание петель, даже при значительных внешних нагрузках.Эластичная лента широко используется в швейной промышленности для изготовления сумок, одежды, чехлов. Применяется в спорте и фитнесе, для изготовления средств индивидуальной защиты.Основные цвета производимых нами эластичных лент - черный и белый. Однако Вы можете заказать необходимую Вам расцветку.Один рулон содержит 20 погонных метров эластичной ленты шириной 30 миллиметров.Ширина, ммАртикулЦена за 1 метр с НДС, руб. (белый цвет)Цена за 1 метр с НДС, руб. (черный цвет)30С1389Г75,50 30С1390Г7 5,90
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