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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.02.2019
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              Шнур эластичный от 2,2 до 3,5мм

              Телефон
              +74962425779
              Продавец
              Клинское производственное текстильно-галантерейное объединение
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              Описание товара
              Шнур эластичныйШнуры имеют спиралеобразное расположение нитей, могут быть выработаны в виде плоской трубки или трубки с сердцевиной из хлопчатобумажной пряжи или резиновых нитей, оплетенной шелковыми нитями или хлопчатобумажной пряжей.Помимо плетеных бывают витые шнуры, состоящие из свитых вместе оплетенных прядей, и крученые.Шнуры подразделяют на декоративно-отделочные, прикладные и одежно-вспомогательные.Декоративно-отделочные шнурыЭти шнуры служат для отделки швейных и трикотажных изделий, головных уборов, обуви.
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