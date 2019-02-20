Описание товара

Пороги алюминиевые Kia Sportage (BMW Style). Для автомобилей с 2016 года. Боковые ступени производятся из пластика с алюминиевой накладкой с антискользящими резиновыми вставками. Пороги для автомобиля служат стильной деталью тюнинга, а так же защищают авто от царапин и вмятин. Защита порога изготовлена из высококачественного алюминия. Долговечны в использовании. Боковые подножки устанавливается в штатные отверстия предусмотренные заводом изготовителем. Устанавливаются в штатные места. Крепеж и инструкция по установке в комплекте. Выдерживают нагрузку до 200 кг.