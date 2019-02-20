Описание товара

Накладки на пороги Hyundai Creta с логотипом. Для автомобилей с 2016 года. Декоративные накладки на внутренние пороги СОЮЗ-96 с логотипом марки автомобиля изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали. Хромированная накладки на пороги геометрической точностью повторяют порог автомобиля. Накладки на пороги выполняют не только декоративную функцию, но и защищают поверхность от механических повреждений. Декоративные накладки на внутренние пороги автомобиля надежно крепятся с помощью 3М-скотча. В комплекте 4 шт.