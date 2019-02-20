Описание товара

Пороги алюминиевые Hyundai Creta (Cayenne Style). Для автомобилей с 2016 года. Боковые пороги для ХЕНДАЙ в оригинальном стиле с резиновыми вставками. Боковые подножки для автомобиля служат стильной деталью тюнинга, а так же защищают авто от царапин и вмятин. Штатные ступени для внедорожника производятся из высококачественного АВС пластика и алюминия. Боковые пороги устанавливается в штатные отверстия предусмотренные заводом изготовителем. Крепеж и инструкция по установке в комплекте. Выдерживают нагрузку до 200 кг.