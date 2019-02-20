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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.02.2019
              5 600

              Композитная защита картера Toyota Camry V50

              Телефон
              +74957490009
              Ключевые слова:
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              Продавец
              Тюнинг Мастер
              0
              Описание товара

              Композитная защита картера Toyota Camry V50. Наилучшей защитой картера и других элементов днища автомобиля является композитная защита. Композитная защита картера отличается высоким уровнем упругости, жесткости и прочности. В отличие от металлической защиты двигателя, композитная защита не деформируется и сохраняет первоначальную форму после ударной нагрузки. Не смотря на это, защиты из композитных материалов легче металлических защит картера, но при этом гораздо прочнее и надежнее. Композитная защита картера максимально надежно защитит Ваш автомобиль от влаги и грязи. Композитный материал устойчив к коррозии и неблагоприятному влиянию реагентов.

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