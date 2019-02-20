Описание товара

Дефлектор капота Toyota Camry XV70. Для автомобилей с 2017 года. Дефлектор защиты капота SIM производится из прочного ABS пластика. Дефлектор защищает передний край капота от попадания камней, грязи и мелких частей дорожного полотна. Дефлекторы капота SIM устанавливаются в штатные отверстия внутренней части капота. При установке дефлектора не требуется сверления и прочих изменений в конструкцию автомобиля. Дефлекторы SIM крепятся таким образом, что между капотом и дефлектором остается зазор для стока воды.



