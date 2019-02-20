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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.02.2019
              2 500

              Дефлектор капота Toyota Camry XV70

              Телефон
              +74957490009
              Ключевые слова:
              дефлектор, капота, toyota, camry, xv70
              Продавец
              Тюнинг Мастер
              0
              Описание товара

              Дефлектор капота Toyota Camry XV70. Для автомобилей с 2017 года. Дефлектор защиты капота SIM производится из прочного ABS пластика. Дефлектор защищает передний край капота от попадания камней, грязи и мелких частей дорожного полотна. Дефлекторы капота SIM устанавливаются в штатные отверстия внутренней части капота. При установке дефлектора не требуется сверления и прочих изменений в конструкцию автомобиля. Дефлекторы SIM крепятся таким образом, что между капотом и дефлектором остается зазор для стока воды.


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