Описание товара

Пороги Kia Sorento Prime (Original Style). Для автомобилей с 2015 года. Боковые пороги для КИА СОРЕНТО ПРАЙМ в оригинальном стиле с резиновыми вставками. Боковые подножки для автомобиля служат стильной деталью тюнинга, а так же защищают авто от царапин и вмятин. Штатные ступени для внедорожника Kia Sorento Prime производятся из высококачественного АВС пластика и алюминия. Боковые пороги устанавливается в штатные отверстия предусмотренные заводом изготовителем. Боковые подножки для KIA Sorento Prime подобной конструкции, уберегут нижнюю часть кузова от различных повреждений, а боковые стороны от загрязнений. Крепеж и инструкция в комплекте. Выдерживают нагрузку до 200 кг.