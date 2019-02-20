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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.02.2019
              2 500

              Накладки на пороги Toyota Land Cruiser 200 с логотипом

              Телефон
              +74957490009
              Продавец
              Тюнинг Мастер
              0
              Описание товара

              Накладки на пороги Toyota Land Cruiser 200 с логотипом. Для автомобилей с 2007 года. Декоративные накладки на внутренние пороги СОЮЗ-96 с логотипом марки автомобиля изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали и является отличным решением для тюнинга салона автомобиля. Хромированные накладки на пороги с геометрической точностью повторяют порог автомобиля. Накладки на пороги выполняют не только декоративную функцию, но и защищают поверхность от механических повреждений. Декоративные накладки на внутренние пороги автомобиля надежно крепятся с помощью 3М-скотча. В комплекте 4 шт.

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