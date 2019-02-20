Описание товара

Накладка на задний бампер Toyota Land Cruiser 200 с логотипом. Для автомобилей с 2007 года. Защитная хром накладка на задний бампер производится из нержавеющей стали. Основная задача данных накладок на бампер – защита поверхности бампера от царапин из-за выгрузки и погрузки груза. Конструкторы выполняют такую форму накладки, чтобы она максимально перекрывала проблемные места бампера и полностью совпадала по геометрии с особенностями бампера. Нержавеющая сталь идеально подходит подходит для использования в автомобилях, т.к. обладает твердостью, стойкостью к коррозии, а также имеет отличный внешний вид. Накладка на бампер надежно крепится с помощью двухстороннего скотча, который поставляется в комплекте.