Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 20.02.2019
              6 000

              Накладка на задний бампер Toyota Land Cruiser 200 с логотипом

              Телефон
              84957490009
              Ключевые слова:
              хром, накладка, на, задний, бампер, для, тойота, ленд, крузер, 200
              Продавец
              Тюнинг Мастер
              0
              Описание товара

              Накладка на задний бампер Toyota Land Cruiser 200 с логотипом. Для автомобилей с 2007 года. Защитная хром накладка на задний бампер производится из нержавеющей стали. Основная задача данных накладок на бампер – защита поверхности бампера от царапин из-за выгрузки и погрузки груза. Конструкторы выполняют такую форму накладки, чтобы она максимально перекрывала проблемные места бампера и полностью совпадала по геометрии с особенностями бампера. Нержавеющая сталь идеально подходит подходит для использования в автомобилях, т.к. обладает твердостью, стойкостью к коррозии, а также имеет отличный внешний вид. Накладка на бампер надежно крепится с помощью двухстороннего скотча, который поставляется в комплекте.

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store