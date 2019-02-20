Описание товара

Защита переднего бампера Toyota Land Cruiser 200 двойная Ø76/60. Для автомобилей с 2015 года. Защита переднего бампера производится из высококачественной нержавеющей стали. Силовая защита бампера для внедорожника ЛЕНД КРУЗЕР 200 устанавливаются на переднюю часть автомобиля. Навесное оборудование для тюнинга переднего бампера защитит от всех возможных механических повреждений. Защита бампера устанавливается в штатные отверстия, предусмотренные заводом изготовителем. Крепеж и инструкция по установке в комплекте.