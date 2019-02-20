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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.02.2019
              15 000

              Защита переднего бампера Toyota Land Cruiser 200 двойная Ø76/60

              Телефон
              84957490009
              Ключевые слова:
              тюнинг, внедорожника, ленд, крузер, в, москве, в, интернет, магазине, автотюнинга
              Продавец
              Тюнинг Мастер
              0
              Описание товара

              Защита переднего бампера Toyota Land Cruiser 200 двойная Ø76/60. Для автомобилей с 2015 года. Защита переднего бампера производится из высококачественной нержавеющей стали. Силовая защита бампера для внедорожника ЛЕНД КРУЗЕР 200 устанавливаются на переднюю часть автомобиля. Навесное оборудование для тюнинга переднего бампера защитит от всех возможных механических повреждений. Защита бампера устанавливается в штатные отверстия, предусмотренные заводом изготовителем. Крепеж и инструкция по установке в комплекте.

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