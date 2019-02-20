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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.02.2019
              15 000

              Пороги алюминиевые Ford Explorer (HITITX)

              Телефон
              84957490009
              Ключевые слова:
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              Продавец
              Тюнинг Мастер
              0
              Описание товара

              Пороги алюминиевые Ford Explorer (HITITX). Рекомендовано устанавливать боковые пороги на авто группы 4×4 и внедорожники с высоким клиренсом. В результате садиться или выходить из такого авто станет комфортно. Пороги из алюминиевого профиля имеют большой срок службы. Они выдержат высокую нагрузку до 200 кг. Еще стоит отметить, что пластиковая панель на порогах антискользящая. Это огромное преимущество данной модели. Но прежде всего подножки защитят ФОРД ЭКСПЛОРЕР от боковых механических повреждений. Навесное оборудование устанавливается в штатные отверстия. Крепеж и инструкция по установке в комплекте.

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