Описание товара

Защита переднего бампера Toyota Land Cruiser Prado 150 с профильной защитой Ø76/57. Для автомобилей с 2014-2017 года. Навесное оборудование RIVAL производится из высококачественной нержавеющей стали. Защита переднего бампера устанавливаются на переднюю часть автомобиля. Такая деталь тюнинга способна придать Вашему внедорожнику индивидуальный внешний вид и свести все возможные механические повреждения к минимуму. Защита бампера устанавливается в штатные отверстия, предусмотренные заводом изготовителем. Крепеж и инструкция по установке в комплекте.