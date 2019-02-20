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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.02.2019
              18 000

              Защита переднего бампера Toyota Land Cruiser Prado 150 с профильной защитой Ø76/57

              Телефон
              89035490009
              Продавец
              Тюнинг Мастер
              0
              Описание товара

              Защита переднего бампера Toyota Land Cruiser Prado 150 с профильной защитой Ø76/57. Для автомобилей с 2014-2017 года. Навесное оборудование RIVAL производится из высококачественной нержавеющей стали. Защита переднего бампера устанавливаются на переднюю часть автомобиля. Такая деталь тюнинга способна придать Вашему внедорожнику индивидуальный внешний вид и свести все возможные механические повреждения к минимуму. Защита бампера устанавливается в штатные отверстия, предусмотренные заводом изготовителем. Крепеж и инструкция по установке в комплекте.

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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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