Средство для удаления пятен PRO BRITE AXEL 7 Paint Remover

Описание товара

НазначениеПятновыводитель для экспресс-чистки ковров и твёрдых поверхностей от масляной, акриловой и пентафталевой краски, паркетного лака, масел и жиров.Способ применения: обеспечить хорошую проветриваемость помещения! Проверить стойкость красителя ткани на малозаметном участке! Распылить на пятно или на чистую салфетку. Пятно удалять от краев к центру. После обработки протереть смоченной моющим средством салфеткой и дать высохнуть.Почему выгодно покупать товары для уборки в Мастер БлескБесплатная доставкаОсуществляем бесплатную доставка по Ростову-на-Дону на сумму заказа от 1500 рублей Удобная форма оплатыНаличный и безналичный расчет. Работаем как с частными лицами, так и с организациями. Выгодная ценаСтоимость товаров для уборки значительно дешевле, чем в магазинах города.