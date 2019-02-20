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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.02.2019
              299

              Средство для удаления пятен PRO BRITE AXEL 7 Paint Remover

              Телефон
              +78632427616
              Продавец
              Мастер Блеск
              0
              Описание товара
              НазначениеПятновыводитель для экспресс-чистки ковров и твёрдых поверхностей от масляной, акриловой и пентафталевой краски, паркетного лака, масел и жиров.Способ применения: обеспечить хорошую проветриваемость помещения! Проверить стойкость красителя ткани на малозаметном участке! Распылить на пятно или на чистую салфетку. Пятно удалять от краев к центру. После обработки протереть смоченной моющим средством салфеткой и дать высохнуть.Почему выгодно покупать товары для уборки в Мастер БлескБесплатная доставкаОсуществляем бесплатную доставка по Ростову-на-Дону на сумму заказа от 1500 рублей Удобная форма оплатыНаличный и безналичный расчет. Работаем как с частными лицами, так и с организациями. Выгодная ценаСтоимость товаров для уборки значительно дешевле, чем в магазинах города.
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