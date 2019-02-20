PRO BRITE ALFA 20 (Альфа 20) 5 л После ремонта и строительства

Описание товара

PRO-BRITE ALFA-20 (Альфа-20) 5 лНазначениеМоющий концентрат (1:100) для чистки поверхностей после строительства и ремонта, мойки фасадов, полов и стен от цемента, извести, ржавых подтеков, высолов и грязи. Благодаря ПАВам слегка пенится, подходит для интенсивной чистки плитки и ПВХ-покрытий, отбеливания межплиточных швов.Способ применения: обезжирить (при необходимости) поверхность! Приготовить раствор и проверить стойкость поверхности на незаметном участке! Температурный режим мойки 20-40°С. Использовать распылением или вручную. Нанести на загрязнение, через 5-10мин растереть (при необходимости) и смыть водой. Максимальное разбавление:- 1:100 (10мл+990мл воды=1л 1%-раствора) для уборки после строительных и ремонтных работ. При необходимости обработку повторить