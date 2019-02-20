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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.02.2019
              371

              PRO BRITE Dolphy (ДОЛФИ), 5л для ежедневной чистки сантехники

              Телефон
              +78632427616
              Продавец
              Мастер Блеск
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              Описание товара
              НазначениеГель-концентрат (1:50) для ежедневной чистки сантехники и др. поверхностей от ржавчины, известковых отложений, мочевого и мыльного камня, грязи.Способ применения:1. Для сантехники: сливом увлажнить поверхность, концентрат нанести под и на ободок, через 5-10мин растереть и смыть водой. При необходимости обработку повторить.2. Для полов и стен: обезжирить (при необходимости) поверхность! Приготовить раствор и проверить стойкость поверхности на незаметном участке! Температурный режим мойки 20-60°С. Максимальное разбавление 1:50 (20мл+980мл воды=1л 2%-раствора), нанести на поверхность, растереть и смыть водой.Область примененияТорговые и деловые центры, медицинские, образовательные, финансовые и иные учреждения
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