PRO BRITE ALFA 19, 1л, Средство после ремонта и строительства

Описание товара

PRO-BRITE ALFA-19 (Альфа-19) 1 лНазначениеСвойства: жидкий сильнокислотный концентрат против цемента и строительных растворов на его основе, известковых отложений и водного камня, шовных затирок, ржавчины и высолов на кирпичной кладке и в швах, кафеле и др. керамике, др. кислотостойких поверхностях. Способ применения: обезжирить (при необходимости) поверхность! Приготовить раствор и проверить стойкость поверхности на незаметном участке! Температурный режим мойки 20-40°С. Использовать распылением или вручную. Нанести на загрязнение, через 5-10мин растереть (при необходимости) и смыть водой. Максимальное разбавление:- 1:100 (10мл+990мл воды=1л 1%-раствора) для уборки после строительных и ремонтных работ. При необходимости обработку повторить