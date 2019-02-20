PRO BRITE SCUPPER KROT, 5л Средство от засоров в трубах

Описание товара

PRO-BRITE SCUPPER-KROT НазначениеЖидкий концентрат для профилактики и устранения засоров в трубах. Растворяет засоры органического происхождения. Устраняет неприятные запахи.Способ применения: перекрыть воду! Для устранения засоров: залить в сток ≥300мл, через ≥2ч смыть водой. Для профилактики и устранения запахов: залить в сток ≥100мл, через ≥15мин смыть водой.Область примененияорганизации общественного питания, торговые и деловые центры, медицинские, образовательные, научные, финансовые, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые, и иные учреждения, предприятия промышленности, гостиницы и вокзалы, все виды транспорта, в быту.Почему выгодно покупать товары для уборки в Мастер БлескБесплатная доставкаОсуществляем бесплатную доставка по Ростову-на-Дону на сумму заказа от 1500 рублей Удобная форма оплатыНаличный и безналичный расчет. Работаем как с частными лицами, так и с организациями. Выгодная ценаСтоимость товаров для уборки значительно дешевле, чем в магазинах города.